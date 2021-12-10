Белгородские школьники стали призерами творческих конкурсов

Ева Дудникова. Фото пресс-службы администрации Чернянского района.

Воспитанники Чернянской детской школы заняли призовые места сразу в нескольких конкурсах. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Женский вокальный ансамбль «Нежность» под руководством Галины Ващенко стал лауреатом I степени открытого Всероссийского фестиваля-конкурса солдатской и военно-патриотической песни «Голос войны».

Учащиеся Олеся Дроздова, Дарья Нерушева, Александра Ягуткина и вокальный ансамбль «Фейерверк» также стали лауреатами и дипломантами этого конкурса.

Еще одно высокое достижение у Евы Дудниковой, учащейся отделения фортепиано. Юная пианистка завоевала Гран-при в межзональном конкурсе-фестивале популярной музыки «Музыкальная планета - 2021».

Оркестр народных инструментов «Белояр» под руководством Ирины Михайловой стал лауреатом I степени в XI региональном фестивале-конкурсе традиционного народного музыкального творчества «Звонкие струны России - 2021».

Первое место с русской плясовой «На гулянии» занял хореографический ансамбль «Радость». Танцоры приняли участие в региональном конкурсе балетмейстерских работ «Талант и вдохновение», проводимом среди коллективов детских школ искусств Белгородской области.