В областном центре более девяти тысяч добровольцев самого разного возраста. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Белгородские волонтеры получили награды. В культурном центре «Октябрь» состоялось праздничное мероприятие, посвященное Международному дню добровольца. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В областном центре более девяти тысяч добровольцев самого разного возраста. Они сопровождают и участвуют в социальных, экологических, патриотических акциях. От городского, регионального до федерального уровней.

За активное участие в проведении и организации мероприятий, значительный личный вклад в реализацию системы мер государственной молодежной политики по направлению «Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность» добровольцы и организаторы движения удостоены благодарственных писем департамента внутренней политики области и администрации Белгорода.

- Неважно, что ты умеешь. Важно, что ты действуешь – помогаешь и пытаешься сделать этот мир лучше, - уверен первый заместитель главы администрации Белгорода Антон Иванов.

Памятные награды и дипломы также вручили победителям конкурса лидеров добровольческого (волонтерского) движения среди учащейся молодежи Белгородской области в трех номинациях: «Моя команда», «Доброе дело» и «Мой проект».