11 декабря в Белгородской области будет туманно

По данным белгородских синоптиков, в субботу, 11 декабря на территории региона ожидается облачная погода. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер восточный от семи до 12-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью и днем от двух градусов мороза до трех градусов тепла.

В Белгороде ночью от минус одного до плюс одного градуса, днем – от ноля до двух градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать правила пожарной безопасности в быту: не перегружайте электрические сети, следите за исправностью электропроводки, соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Автомобилистам необходимо снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Управляя автомобилем, не допускайте резкости при торможении, повороте и разгоне. Не забывайте, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. Соблюдайте дистанцию с впереди идущим автомобилем. Двигайтесь с включенным ближним светом и противотуманными фарами. Не забывайте - ваша безопасность зависит, в первую очередь, именно от вас.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.