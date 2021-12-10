Под Белгородом заработал первый проекционный пешеходный переход

Световой коридор на четырехполосной дороге обеспечивают два проектора. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородском районе заработал первый проекционный пешеходный переход с интерактивной подсветкой. Его установили в Разумном на самом оживленном переходе у торгового комплекса «Амбар».

Проекционная разметка используется как дополнение к традиционной разметке из термопластика. Специальный лазер подсвечивает не только «зебру», но и пешехода, идущего по ней. Это так называемый 3D эффект. Система включается благодаря датчикам движения.

Световой коридор на четырехполосной дороге обеспечивают два проектора. При любой погоде водители и пешеходы четко видят бело-желтую зону перехода.

По результатам эксперимента будет проанализирована эффективность инновационного технического средства и рассмотрена целесообразность его применения на других участках дорог. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.