В Белгороде полицейские нашли пропавшего 54-летнего мужчину в лесном массиве

В среду, 8 декабря, в полицию обратилась жительница областного центра, которая сообщила, что ее муж пропал. Как выяснилось, мужчина днем уехал от здания поликлиники на Белгородском проспекте и больше не вышел на связь с близкими. Его искали и сотрудники органов внутренних дел, и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», и неравнодушные люди.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, сначала правоохранителям удалось обнаружить автомобиль мужчины. Поиски продолжились и принесли результат. Днем 9 декабря жителя города оперативники нашли в одном из лесных массивов. Он находился в сознании, но был дезориентирован в пространстве. Белгородцу вызвали скорую, которая доставила его в медучреждение.