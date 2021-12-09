Генерал-майор полиции Василий Умнов поздравил белгородца Вячеслава Воробьева с Днем Героев Отечества

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Начальник УМВД России по Белгородской области генерал-майор полиции Василий Умнов поздравил с Днем Героев Отечества ветерана белгородского ОМОНа Вячеслава Воробьева. Он поблагодарил его за мужество и стойкость, а также вручил памятный подарок.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Свой подвиг Вячеслав Воробьев совершил, когда ему было 24 года. Вскоре имя белгородца узнала вся страна. Зимой 2008 года он участвовал в операции по ликвидации бандгруппы на Северном Кавказе. Омоновец отвлек на себя огонь противника и спас товарищей от неминуемой гибели. Будучи раненным, Вячеслав Воробьев продолжал сообщать о передвижениях боевиков. Когда преступники взорвали дом, он оказался под завалами. Только спустя сорок минут после окончания боя товарищам удалось извлечь его из-под обломков кирпича и бетона. Потом были госпитали. 30 марта 2009 года Вячеславу Воробьёву присвоили звание Героя Российской Федерации. 7 мая сотруднику ОМОНа, находящемуся на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии Главного клинического госпиталя МВД, прямо в палате была вручена высокая награда.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Дома Вячеслав оказался лишь спустя год. Первое, что он сделал – сыграл свадьбу. Сейчас он ведет активную работу по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. Ветеран ОМОНа – желанный гость в школах, ссузах и вузах. Он является наставником для кадетов и воспитанников военно-патриотических клубов.

- 17 января 2014 года, в своём родном городе, Вячеслав Михайлович стал одним из почётных факелоносцев XXII зимних олимпийских игр в Сочи. В этом же году в его жизни случилось еще одно важное событие. У Вячеслава Воробьёва родилась дочка. Её воспитанию Герой России посвящает все своё свободное время, - напомнили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.