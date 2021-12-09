В Белгороде за сутки от коронавируса умерли шесть человек

По данным на 9 декабря, в Белгородской области коронавирусной инфекцией заразились еще 323 человека. Выздоровели 455. Умерли шесть человек с подтвержденным COVID-19. Это четыре жительницы Белгорода 1953, 1954, 1959 и 1962 годов рождения, житель Старооскольского городского округа 1949 года рождения и жительница Курской области 1944 года рождения.

Госпитализированы в настоящее время 2167 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 85.

С начала пандемии COVID-19 в регионе выявили у 75851 человека. Выздоровели 63501. Умерли 1604.