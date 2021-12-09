В Белгородской области под колеса автомобиля попал девятилетний мальчик

Авария произошла в среду, 8 декабря, в городе Алексеевке. По предварительным данным, примерно в половине третьего дня в районе дома № 28 на улице Мостовая 41-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2106» при проезде нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на девятилетнего мальчика.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что ребенок получил травмы. Других дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на дорогах региона за минувшие сутки не зарегистрировано.

Сотрудники полиции призывают водителей быть внимательнее у остановок общественного транспорта и пешеходных переходов, подъезжая к ним заблаговременно снижать скорость. Пешеходов просят не пренебрегать световозвращающими элементами и перед тем, как перейти проезжую часть, убедиться, что водитель видит вас и пропускает.