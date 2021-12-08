Белгородские гандболисты дважды проиграли в Подмосковье

Теперь 11 и 12 декабря белгородцы снова сыграют с «Чеховскими медведями-2», но теперь уже дома. Фото со страницы БГТУ им. В.Г. Шухова в VK.

Белгородский «Технолог-Спартак» потерпел два поражения в рамках чемпионата России в высшей лиге по гандболу.

Первую встречу с дублем «Чеховских медведей» наши земляки уступили с перевесом в пять мячей (26:31), вторую – в 14 (29:43).

Самыми результативными у гостей в первом матче стали Дмитрий Симонов (семь очков), Виталий Стрельников, Дмитрий Калинин (по пять), во втором – снова Симонов (11) и Никита Бабкин (четыре).

Таким образом, после десяти матчей в активе белгородцев девять очков и промежуточное четвертое место в таблице. Отставание от лидирующего «ВГТУ-Воронеж» составляет 14 баллов.

Теперь 11 и 12 декабря белгородцы снова сыграют с «Чеховскими медведями-2», но теперь уже дома. Первый матч начнется в 15:00, второй – в 12:00.