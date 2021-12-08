В Белгородской области срок действия результатов ПЦР-тестов на COVID-19 сократился c 72 до 48 часов

Сокращение срока действия ПЦР-теста связано с появлением новых более активных штаммов вируса. Фото: Алиса ТИТКО

С сегодняшнего дня вступили в действие изменения в санитарные правила профилактики новой коронавирусной инфекции и срок действия результатов ПЦР-тестов на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Теперь данные ПЦР-исследования действительны 48 часов с момента получения результата.

- Это тот вопрос, который нам задавали последнее время часто, - уточнила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Лариса Пузанова. - На сегодня эти изменения в нормативно-правовой акт вступили в действие.

Сокращение срока действия ПЦР-теста связано с появлением новых более активных штаммов вируса. О порядке проведения исследования напомнил начальник регионального депздрава Андрей Иконников.

- 24 часа отводится на доставку материалов в лабораторию, еще 24 часа – на само исследование, - пояснил глава регионального депздрава. - Уже после его завершения, получения результата ПЦР-тест действует 48 часов.