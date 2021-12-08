Штраф за отсутствие маски для физлица – от одной тысячи рублей, для должностного лица – от десяти тысяч, для юридического – от ста тысяч. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Белгороде продолжают отлавливать нарушителей масочного режима. Сотрудники городской администрации, управ, представители Росгвардии и городского управления ГОЧС проверяют торговые объекты, общественный транспорт. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Нарушителей среди юридических и должностных лиц становится меньше. Разъяснительные беседы приходится проводить с физическими лицами - теми, кто не полностью надевает маску, а приспускает ее на подбородок. На входе в торговые центры, кроме средств защиты проверяют еще и наличие QR-кода, подтверждающего вакцинацию.

- Большинство уже подходит осознанно, понимают необходимость соблюдения гигиенических норм, - пояснил заместитель главы администрации города по безопасности Геннадий Цонев. - В мониторинговых мероприятиях мы особое внимание уделяем транспорту и торговым объектам, там, где большое скопление людей. Сегодня очень важно сократить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, поэтому рейдовые мероприятия организуем ежедневно.

В среднем в день составляют 25–27 протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Нахождение на территории объектов продавцов и посетителей без средств индивидуальной защиты», в основном – в помещениях. Штраф за отсутствие маски для физлица – от одной тысячи рублей, для должностного лица – от десяти тысяч, для юридического – от ста тысяч.