«Открытие»: треть россиян готовы взять цифровую ипотеку

Специалисты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах» провели соответствующий опрос совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

Главные преимущества онлайн-процесса, по мнению респондентов – не надо лишний раз ходить в банк, удобство и быстрота. Среди минусов респонденты выделяли недостаточную безопасность, недоверие к любым кредитам онлайн, желание получать все финансовые услуги в офисе банка. При этом 48% не считают, что цифровая ипотека хуже обычной.

Наиболее же предпочтительным способом выдачи ипотеки большинство россиян считают «гибридный»: получение и в банке, и онлайн по желанию заемщика (55%). 31% опрошенных считает, что ипотека должна выдаваться исключительно в банковских отделениях. По мнению еще 11%, оба способа получения ипотеки имеют право на жизнь, но по желанию банка.

К слову, 20% опрошенных заявили, что у них есть действующий ипотечный кредит, 23% - что не имеют ипотечного кредита, но готовы взять. А вот 45% категорически не намерены брать кредит на покупку жилья.