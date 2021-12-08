9 декабря в Белгородской области ожидаются дожди и туман

Туман может затруднить движение на автодорогах. Фото: Артем ГРЕБЕНИК

По данным белгородских синоптиков, завтра, 9 декабря на территории региона ожидается облачная погода. Небольшие дожди. Местами туман. Ветер восточный от шести до 11-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью и днем от плюс одного до плюс шести градусов.

В Белгороде ночью от двух до четырех градусов выше ноля, днем – от плюс четырех до плюс шести градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать правила эксплуатации электрических приборов и отопительных печей. Используя обогреватели, помните, что большое количество пожаров, которые случаются в быту происходят из-за перегрузки электросетей при эксплуатации обогревательных приборов. Поэтому, выходя из дома, не забывайте о необходимости отключения электроприборов из сети.

Участникам дорожного движения спасатели рекомендуют перед выездом проверять состояние световых приборов и стеклоочистителей. На дороге строго соблюдать правила дорожного движения, с осторожностью управлять транспортным средством в условиях ограниченной видимости, вызванной туманом.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.