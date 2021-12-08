Белгородские гиревики привезли из Калуги девять медалей

В открытом турнире «Путь к олимпу» среди юношей и девушек первые места заняли Елизавета Смоленская Елизавета, Дарья Образцова и Илья Захаров. Фото ЦСП Белгородской области.

В Калуге состоялись всероссийские соревнования «Кубок губернатора Калужской области» по гиревому спорту с участием представителей 33-х регионов страны.

Вторые места в своих категориях заняли Матвей Поляков, Никита Кривко (оба - СШОР № 5 Белгорода) и Сергей Лупандин. При этом Матвей и Олеся Беликова (СШ Юность) выполнили норматив мастеров спорта России.

В открытом турнире «Путь к олимпу» среди юношей и девушек первые места заняли Елизавета Смоленская Елизавета, Дарья Образцова и Илья Захаров. Вторыми финишировали Сергей Андрушенко (СШ Нового Оскола) и Тимур Бабаев. Третий результат у Лилии Коневой (СШОР Губкина).