В Старом Осколе на пешеходном переходе водитель «Лады» сбил двух женщин

Во вторник, 7 декабря, на дорогах региона под колесами автомобилей пострадали пять пешеходов. Двух человек сбили в Белгороде. По предварительным данным, около восьми утра на улице 5 Августа 19-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» наехал на 56-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Она получила травмы.

Вторая авария в областном центре произошла в восемь вечера. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «Киа Оптима» в районе дома №88 Белгородского проспекта при повороте налево на разрешающий сигнал светофора сбил 66-летнего мужчину. По данным пресс-службы УМВД региона, пострадавший переходил дорогу по «зебре» на зеленый сигнал.

В Губкине утром под колеса автомобиля «ИЖ 2717-230» попала 50-летняя женщина. Авария произошла на перекрестке улиц Лазарева и Кирова. По предварительным данным, 61-летний водитель сбил местную жительницу, когда она пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Старом Осколе под колеса «Лады» попали сразу две женщины. По предварительным данным, около 17 часов 40 минут в микрорайоне Молодогвардеец 21-летний водитель автомобиля «Ваз-2190» сбил 55-летнюю и 51-летнюю местных жительниц, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Обе женщины получили травмы.