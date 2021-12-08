Накануне специалисты проверили восемь домов на ул. Некрасова и семь - на ул. Мичурина. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Белгороде управы контролируют дезинфекцию подъездов. Специалисты ежедневно проверяют соблюдение управляющими компаниями графиков работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Главное требование – расписание должно быть доступно для каждого жильца. Обработка начинается в 9 часов утра. Безопасным растровом протирают ручки, перила и почтовые ящики – все для чего может дотронуться по дороге домой человек. Особое внимание детским площадкам. Не забывают про скамейки и площадки для мусора.

- Насколько качественно проводят дезинфекцию, интересуемся у жителей, - пояснила глава управы № 15 Екатерина Каленбет. - Один раз нам пожаловались на неприятный запах раствора. Позвонили в управляющую компанию. Средство заменили.

Накануне специалисты управы проверили восемь домов на ул. Некрасова и семь - на ул. Мичурина. Серьезных нарушений не выявили.

Если вы не довольны дезинфекцией подъездов, не можете найти на доске объявлений график работы, сообщите в управу, департамент городского хозяйства +7 (4722) 32–73–55 или в областное управление жилнадзора +7 (4722) 32–91–86.