Вице-губернатор Белгородской области прокомментировал арест гендиректора Единой транспортной компании

Заместитель губернатора Белгородской области – начальник департамента строительства и транспорта Владимир Базаров высказался об аресте гендиректора Единой транспортной компании Алексея Попова. Он руководил предприятием с октября этого года. Задержали главу ЕТК по подозрению в получении взятки во время работы на прежнем месте - в Сургутском производственном объединении пассажирского автотранспорта.

По словам Владимира Базарова, этот арест стал для него неожиданностью. При приеме на работу кандидат прошел все проверки, в том числе по линии правоохранительных органов. Претензий к нему на тот момент ни у кого не было.

- Еще до 2016 года, работая в Сургуте заместителем главы города, он был у меня в подчинении. Когда у нас освободилось место, мы долго подбирали, кого взять, в поле зрения попал Попов – человек с 15-летним опытом руководства подобным предприятием. Мы всех руководителей прежде, чем принять на работу, очень тщательно проверяем через все возможные структуры. С ним было то же самое: он прошел проверку, никаких вопросов к нему не возникло. Человек приступил к работе, и тут прилетает его старая история, это – жизнь, ничего не поделаешь, - цитирует Владимира Базарова пресс-служба губернатора и правительства области.

Сообщается также, что главой региона принято решение о проведении конкурса на замещение должности руководителя транспортной компании.