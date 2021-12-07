В Белгородской области возбудили уголовное дело о незаконной рубке деревьев

Житель Вейделевского района подозревается в незаконной рубке деревьев. По версии следствия, житель одного из сел спилил в лесопосадке восемь дубов и использовал их для возведения хозпостройки. Ущерб, причиненный местной администрации, оценили в 135 тысяч рублей.

По данным пресс-службы УМВД региона, в отношении мужчины следственной группой ОМВД России по Вейделевскому району возбуждено уголовное дело. За совершение такого преступления предусмотрено до четырех лет лишения свободы. Учитывая приближающиеся праздники, сотрудники полиции призывают жителей региона неукоснительно соблюдать законодательство в этой сфере.