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Общество7 декабря 2021 8:38

Белгородца подозревают в избиении бывшей жены на глазах детей

Фигурант уголовного дела не первый раз поднимает на женщину руку
Анастасия Лемешко
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Во второй отдел полиции позвонила жительница Белгорода, которая сообщила, что ее соседку избивает бывший муж. На место выехал участковый. Он выяснил, что 34-летний мужчина, уже привлекавшийся к административной ответственности за нанесение побоев экс-супруге, вновь поднял на нее руку.

По предварительным данным, злоумышленник из-за ревности не раз проявлял по отношению к женщине агрессию. Во время очередного конфликта он стал хватать ее за волосы и руки, а затем ударил по голове. Дети, находившиеся в этот момент в квартире, испугались и обратились за помощью к соседке, которая и вызвала полицию.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за побои. Кухонному боксеру грозит до двух лет лишения свободы.

Всех, кто стал жертвой или свидетелем домашнего насилия, просят не медлить с обращение в полицию. Это поможет предотвратить более серьезные, а, возможно, и трагические последствия конфликта.