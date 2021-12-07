Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 декабря 2021 7:04

В Белгородской области больше 1300 коек вывели из ковидных госпиталей

По данным властей, количество пациентов с тяжелым течением болезни в регионе уменьшается
Анастасия Лемешко
КомментироватьОставить комментарий(0)

Снижения уровня заболеваемости коронавирусом в Белгородской области пока не наблюдается, однако медики отмечают уменьшение количества пациентов с тяжелым течением болезни, нуждающихся в госпитализации. Стационары постепенно возвращаются к оказанию плановой помощи. По словам начальника регионального депздрава Андрея Иконникова, из ковидных госпиталей вывели уже больше 1300 коек.

К обычному режиму работы уже вернулся терапевтический корпус второй горбольницы Белгорода. Для нековидных больных открыл двери хирургический корпус Шебекинской центральной районной больницы. Сообщается, что при сохранении тенденции на сорок коек уменьшат ковидный госпиталь в Борисовской Центральной районной больнице и на восемьдесят в Прохоровской.