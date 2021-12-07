В Белгородской области больше 1300 коек вывели из ковидных госпиталей

Снижения уровня заболеваемости коронавирусом в Белгородской области пока не наблюдается, однако медики отмечают уменьшение количества пациентов с тяжелым течением болезни, нуждающихся в госпитализации. Стационары постепенно возвращаются к оказанию плановой помощи. По словам начальника регионального депздрава Андрея Иконникова, из ковидных госпиталей вывели уже больше 1300 коек.

К обычному режиму работы уже вернулся терапевтический корпус второй горбольницы Белгорода. Для нековидных больных открыл двери хирургический корпус Шебекинской центральной районной больницы. Сообщается, что при сохранении тенденции на сорок коек уменьшат ковидный госпиталь в Борисовской Центральной районной больнице и на восемьдесят в Прохоровской.