Под Белгородом перевернулась «пятнадцатая» - пострадали 19-летний и 17-летний парни

Дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник, 6 декабря, около восьми часов вечера в Борисовском районе. По предварительным данным, на пятом километре дороги, соединяющей райцентр и поселок Пролетарский, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21150» не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В итоге легковушка съехала в кювет и перевернулась.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области рассказали, что в аварии пострадали два человека. Травмы получили молодой водитель и его 17-летний пассажир.