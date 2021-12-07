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Общество7 декабря 2021 6:44

Под Белгородом перевернулась «пятнадцатая» - пострадали 19-летний и 17-летний парни

По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость
Анастасия Лемешко
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Дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник, 6 декабря, около восьми часов вечера в Борисовском районе. По предварительным данным, на пятом километре дороги, соединяющей райцентр и поселок Пролетарский, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21150» не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В итоге легковушка съехала в кювет и перевернулась.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области рассказали, что в аварии пострадали два человека. Травмы получили молодой водитель и его 17-летний пассажир.