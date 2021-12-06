В Белгороде патрульные спасли просидевшего несколько дней в машине котенка

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Утром 5 декабря в полицию обратились жители Белгорода. Они сообщили, что на стоянке, недалеко от одной из больниц, в автомобиле уже не первый день плачет котенок. Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы заметил на заднем сидении пушистого пассажира.

Полицейские оперативно установили личность владельца машины. Оказалось, что он лечится в больнице. Мужчина приехал в Белгород из Волоконовки. По его словам, котенка он планировал подарить, но, припарковавшись, обнаружил его отсутствие. Решив, что четвероногий сбежал, водитель закрыл дверь и ушел. Узнав от медиков, зачем его ищет полиция, он спустился вниз и освободил маленького узника. По данным пресс-службы УМВД региона, котенка взяли на попечение неравнодушные люди.