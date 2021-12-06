В ДТП на белгородской трассе два человека погибли и два пострадали

Утро понедельника, 6 декабря, в Белгородской области началось с трагедии в Вейделевском районе. Около 09 часов 50 минут на пятом километре трассы, соединяющей райцентр и село Белый Колодезь, на повороте к поселку Опытный, случилось ДТП, унесшее сразу две жизни.

По предварительным данным, водитель 1981 года рождения за рулем автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением и врезался в дерево. Две его пассажирки – женщины 1951 и 1993 годов рождения - погибли. Водитель и еще одна пассажирка получили травмы. В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.