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Происшествия6 декабря 2021 8:39

В ДТП на белгородской трассе два человека погибли и два пострадали

Автомобиль «Рено Логан» врезался в дерево
Анастасия Лемешко
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Утро понедельника, 6 декабря, в Белгородской области началось с трагедии в Вейделевском районе. Около 09 часов 50 минут на пятом километре трассы, соединяющей райцентр и село Белый Колодезь, на повороте к поселку Опытный, случилось ДТП, унесшее сразу две жизни.

По предварительным данным, водитель 1981 года рождения за рулем автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением и врезался в дерево. Две его пассажирки – женщины 1951 и 1993 годов рождения - погибли. Водитель и еще одна пассажирка получили травмы. В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.