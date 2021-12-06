Глава Старооскольского городского округа покидает свой пост

Глава Старооскольского горокруга покидает свой пост. фото: с сайта администрации городского округа.

Александр Сергиенко уходит с поста главы администрации Старооскольского городского округа. Он перейдет на новое место работы. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале губернатора Белгородского области Вячеслава Гладкова. Он отметил, что Александром Сергиенко, был проделан большой объем работы.

- Все средства были направлены на первостепенные задачи: дороги, водоснабжение, строительство домов и школ, благоустройство. Он смог объединить элиты города. Уверен, что на новом месте работы все обязательно у него сложится, - говорится в телеграм-канале.

Врио главы администрации Сторооскольского округа будет Андрей Чесноков, до этого работавший в должности главы Яковлевского городского округа. Это не единственное назначение. Временно исполняющим обязанности главы Яковлевского горокруга станет Олег Медведев – бывший первый заместитель главы города Белгорода.