В понедельник в Белгородской области ожидается снег

В понедельник в Белгородской области ожидается мокрый снег. фото: Артем Гребеник.

В понедельник, 6 декабря, в Белгородской области будет облачная погода, с прояснениями. Ночью существенных осадков синоптики не обещают. А вот днем ожидается небольшой снег и мокрый снег (до 1 миллиметра). Ночью и утром возможен туман, а на дорогах - гололедица.

Ветер будет дуть юго-западный. Ночью скорость составит пять-десять метров в секунду. Днем – восемь-тринадцать метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 8 градусов мороза. Днем – от 3 мороза до 2 тепла. Водителей просят быть внимательными, не спешить, соблюдать дистанцию и держать боковой интервал, а также избегать резких маневров.

В целом неделя выдастся относительно теплая. Днем столбики термометров будут подниматься до отметки +6…+9 градусов. Ожидается также, что в регионе пройдут дожди.