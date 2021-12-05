В субботу в Белгородской области на водоемах погибли двое мужчин

В субботу, 4 декабря, в Белгородской области случилось сразу два происшествия на водоемах. Погибли двое мужчин. Тело одного обнаружили в реке Нежеголь на улице 50 лет Октября в городе Шебекино. Второго - в хуторе Большое Становое Губкинского городского округа. По данным МЧС, в обоих случаях обстоятельства происшествий выясняются.

Белгородцев призывают в это время года быть особенно осторожными при посещении водоемов. Если вы ловите рыбу с берега, выберете ровное и сухое место. Остерегайтесь отвесных и крутых берегов, грунт которых может «поплыть». Иначе можно оказаться в холодной воде.

На лодке не следует выходить на воду во время осадков, ветра или тумана. Даже если погода подходящая, необходимо использовать спасательный жилет. Помните, что первый лед опасен. Ступив на него, можно легко провалиться. В любое время года после употребления алкогольных напитков к воде лучше вообще не подходить.