«Памятные монеты России»: в Белгородской области работает мини-выставка

Всего представлено более 260 юбилейных и памятных монет. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа.

В Белгородской области работает мини-выставка «Памятные монеты России». Все желающие могут познакомиться с экспозицией в Валуйском историко-художественном музее до 21 декабря.

На выставке из личной коллекции Сергея Ведмецкого представлены коллекционные планшеты, куда вошло более 260 юбилейных и памятных монет из недрагоценных металлов 1999 – 2021 годов выпуска.

Среди них памятные монеты России номиналом 1, 2, 5, 10 и 25 рублей из серий «Города-герои», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945», 200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года», «Крымский полуостров».