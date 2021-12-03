4 декабря на Белгородчине пойдет мокрый снег с дождем

По данным белгородских синоптиков, завтра, 4 декабря на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью повсеместно умеренные, днем местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ночью местами налипание мокрого снега, на дорогах гололед.

Ветер западный, ночью от шести до 11-ти метров в секунду, днем – от семи до 12-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от двух градусов мороза до трех градусов тепла, днем – от минус одного до плюс четырех градусов.

В Белгороде ночью от ноля до двух градусов мороза, днем – от ноля до двух градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует населению учитывать неблагоприятный метеорологический прогноз в своей повседневной деятельности и соблюдать правила пожарной безопасности и правила дорожного движения. Дома не оставляйте без присмотра включенные в электросеть обогревательные приборы, электрические плиты, телевизоры и другие приборы и оборудование. Будьте аккуратны при использовании печного отопления.

В связи с ухудшением погодных условий на территории региона – умеренными осадками и гололедом - просим всех жителей соблюдать правила безопасности. Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует водителям транспортных средств быть предельно аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Уделите внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, состоянию шин и стеклоочистителей. Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает о том, что на территории региона круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения - «112».