Житель Белгородской области пытался убить двух собутыльников

Обидевшись, обвиняемый отвел обидчика в безлюдное место и ножом нанес потерпевшему удар в живот и шею. Фото: Алексей СЕРГУНИН

38-летнему жителю Яковлевского городского округа светит до 20-ти лет лишения свободы в соответствии с ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление).

По версии следствия, 21 июля этого года обвиняемый, имеющий неснятую и непогашенную судимость, распивал спиртное в компании знакомых в одном из домов поселка Томаровка.

Между ним и одним из участников застолья произошел конфликт, в ходе которого оппонент продемонстрировал свое физическое превосходство. Обидевшись, обвиняемый отвел обидчика в безлюдное место и ножом нанес потерпевшему удар в живот и шею.

Решив, что он убил знакомого, вернулся к застолью и никому ничего не сказал. Заподозрив неладное, другой собутыльник пошел искать невернувшегося к столу товарища. Он обнаружил его с ножевыми ранениями и повел в больницу. Понимая, что его преступление раскрыто, обвиняемый догнал мужчин и, пытаясь убить второго, ножом дважды ударил его в шею.

- Однако мужчина оказал серьезное сопротивление, и это помогло обоим потерпевшим добраться до больницы, где им была оказана своевременная медицинская помощь, - информирует пресс-служба СУ СК России по Белгородской области.