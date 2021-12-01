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Происшествия1 декабря 2021 7:10

Под Белгородом «Опель» после столкновения с «Рено» съехал с дороги и загорелся

Пострадали оба водителя
Анастасия Лемешко
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось во вторник, 30 ноября, в половине пятого вечера на улице Славянская поселка Таврово Белгородского района. По предварительным данным, семидесятилетняя женщина на «Рено Сандеро» при выезде с прилегающей территории не пропустила «Опель Зафира» под управлением 35-летнего мужчины. В результате произошло столкновение.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

После удара «Опель» съехал с дороги и загорелся. В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что в аварии пострадали оба водителя.