Под Белгородом «десятка» слетела с дороги – водитель погиб

Дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник, 29 ноября, около девяти вечера в Прохоровском районе на втором километре дороги «Холодное - Сетное - Хмелевое - Коломыцево». По предварительной информации, 45-летний водитель «десятки» не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В результате легковушка съехала в кювет и перевернулась.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что находившийся за рулем мужчина погиб на месте аварии. Его 33-летний пассажир получил травмы.