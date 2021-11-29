В Старом Осколе конфликт из-за ревности закончился стрельбой

Инцидент произошел в пятницу, 26 ноября, в городе Старом Осколе. Медики сообщили в полицию, что бригада скорой помощи доставила в больницу 31-летнего мужчину с огнестрельными ранениями. Подозреваемого вскоре задержали. Им оказался 45-летний местный житель.

По предварительным данным, накануне фигурант вернулся с вахты. По этому случаю в его доме собралась шумная компания. Сожительница старооскольца пригласила в гости своего 31-летнего знакомого из Губкинского городского округа. Во время застолья между мужчинами вспыхнула ссора на почве ревности. В ходе конфликта стороосколец не меньше шести раз выстрелил в оппонента. Скорую помощь на место происшествия вызвала хозяйка дома. Гостя доставили в больницу с множественными огнестрельными ранениями головы и тела.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия возбуждено уголовное дело. Фигуранта арестовали. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.