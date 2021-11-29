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Общество29 ноября 2021 13:05

Ноябрь в Белгородской области завершится дождем и сильным ветром

Днем воздух прогреется до шести градусов тепла
Алексей СЕРГУНИН
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По данным белгородских синоптиков, завтра, 30 ноября на территории региона ожидается облачная погода. Ночью дожди. Днем без существенных осадков.

Ветер юго-западный от девяти до 14-ти метров в секунду, местами порывы до 20-ти метров в секунду. Температура воздуха ночью от одного градуса мороза до четырех градусов тепла, днем – от плюс одного до плюс шести градусов.

В Белгороде ночью и днем от двух до четырех градусов выше ноля.

В связи с ухудшением погодных условий Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает жителей и гостей региона соблюдать повышенные меры безопасности: - при усилении ветра следует ограничить выход из зданий; - важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра; - если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями; - смертельно опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Автомобилистам рекомендуют строго соблюдать правила дорожного движения. Стеклоочистители должны быть в рабочем состоянии, так как из-за осадков видимость может значительно ухудшиться. Управляя автомобилем, не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. Будьте внимательными в местах пешеходных переходов, снижайте скорость вблизи расположения детских учреждений. Берегите от падения слабозакрепленных конструкций и аварийных деревьев свои автомобили, паркуя их в безопасных местах.

Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России «112» или «101».