В 2022-м году жилье получат белгородские многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами

Для участия в программе необходимо обратиться в муниципальные органы власти. Фото: Иван МАКЕЕВ

В следующем году в Белгородской области начнут обеспечивать жильем многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Для того чтобы претендовать на получение жилья, многодетной семье необходимо соответствовать следующим условиям: иметь не менее трех несовершеннолетних детей, проживать в Белгородской области не менее пяти лет, быть признанной нуждающейся в жилом помещении. Жилье будет предоставляться по договору найма со средней ценой примерно десять рублей за квадратный метр. Норма предоставления жилья – 18 квадратных метров на человека.

Для участия в программе необходимо обратиться в муниципальные органы власти. В 2022 году 147 семей уже получат свое жилье. Департаментом строительства разработаны семь типовых проектов домов от 72 до 180 квадратных метров.

- У нас должна быть четкая и понятная процедура, - подчеркнул глава региона Вячеслав Гладков. - Человек должен отчетливо представлять порядок предоставления жилья. У нас уже есть опыт передачи жилья детям-сиротам в этом году. Мы не можем никого обидеть.

Жилые помещения начнут получать и семьи с детьми-инвалидами. Для этого также необходимо проживать в регионе не менее пяти лет и быть признанной нуждающейся в жилье семьей. В состав семьи должен входить несовершеннолетний инвалид. Норма предоставления - для семей из двух человек не менее 42 квадратных метров, далее также по 18 квадратных метров на каждого члена семьи. В очереди по этой программе стоят 280 семей, 83 из них получат жилье уже в следующем году.