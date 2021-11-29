В Белгородской области за день в ДТП погибли два человека

За воскресенье на белгородских дорогах погибли два человека. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В воскресенье, 28 ноября, в Белгородской области произошло два ДТП с погибшими. По предварительным данным, в Губкинском городском округе примерно в половине третьего ночи на тринадцатом километре дороги «Сергиевка - Сапрыкино - Копцево» 29-летний водитель на «девятке» не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль съехал с дороги и врезался в столб. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия, а его 31-летняя пассажирка получила травмы.

Еще одна смертельная авария произошла в воскресенье в Корочанском районе. По предварительным данным, в половине пятого дня на трассе «Дон» - Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск» 62-летний водитель грузовика «ДАФ» с полуприцепом на нерегулируемом перекрестке не пропустил «Ладу» под управлением 24-летнего парня. В аварии погиб 24-летний пассажир легкового автомобиля. Водителя «Лады» и еще одного его 21-летнего пассажира с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.