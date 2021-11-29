Белгородское предприятие задолжало работникам более пяти миллионов рублей

Зарплата не выплачивалась с 1 июля по 30 сентября этого года. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Следственный отдел по Белгородскому району СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело в соответствии с ч.2 ст.145.1 УК РФ по факту полной невыплаты заработной платы работникам свыше двух месяцев одного из предприятий.

По версии следствия, с 1 июля по 30 сентября этого года 58-ми сотрудникам коммерческой организации в полном объеме не выплачивалась зарплата. Общая задолженность составила более 5,5 миллионов рублей.

С начала проверки работникам выплатили свыше 2,5 миллионов. Расследование уголовного дела продолжается. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Белгородской области.

Отметим, что максимальное наказание по ч.2 ст.145.1 УК РФ – лишение свободы на срок до трех лет.