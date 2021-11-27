Подготовка к спектаклю. Фото с официального сайта театра.

В Белгороде покажут спектакль к 350-летию со дня рождения Петра I. Премьеру готовят в кукольном театре. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Новый спектакль «Быть по сему!» станет подарком для белгородцев в завершении юбилейного года театра.

Пьесу написали специально по заказу театра. Режиссер-постановщик, главный режиссер театра Владимир Гусаров разработал концепцию будущего спектакля. Музыку к постановке написал композитор, заслуженный работник культуры РФ Александр Мосиенко, хореограф – Денис Приморский. Автор проекта – заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия) Наталья Репина.

Спектакль познакомит зрителей с малоизвестной для широкой публики стороной преобразований Петра I в России – созданием общедоступного театра. Всем, кто придет в Белгородский театр кукол, предстоит стать свидетелями зарождения театра на Руси. На сцене перед зрителями предстанут петрушечники, скоморохи, Арлекин, Пьеро, Коломбина и даже граф Меншиков и Петр Великий.

Спектакль пройдет 30 ноября и 17 декабря в 15:00.