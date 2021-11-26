В Белгородском госуниверситете открыли две именные аудитории

Оформление аудитории воспроизводит атмосферу классической гимназии конца XIX – начала ХХ века. Фото пресс-службы НИУ «БелГУ».

Открытие аудитории священномученика Никодима (Кононова), епископа Белгородского и лаборатории социальных инноваций состоялось в рамках празднования 20-летия со дня основания первого и единственного в России социально-теологического факультета и в год 145-летия вуза.

Как отметил ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин, в вузе сложилась добрая традиция – к знаковым событиям и датам наполнять университетские пространства новым смыслом и содержанием. При этом очень важным является участие в такого рода мероприятиях, как коллектива вуза, попечителей, так и выпускников.

- С этим зданием священномученика Никодима связывают те обстоятельства, что, будучи епископом, он был ответственным за принятие экзаменов, а значит, непременно бывал здесь, – подчеркнул начальник управления по делам архивов Белгородской области Павел Субботин. - Преподобный Никодим – не просто духовный деятель, не просто ученый, он еще и культурный деятель. И как человек, который создал в Белгороде музей святителя Иоасафа, он имеет полное право, чтобы существовала музейная комната его памяти.

Оформление аудитории воспроизводит атмосферу классической гимназии конца XIX – начала ХХ века. Вместе с тем здесь установлено современное мультимедийное оборудование, которое позволяет в дистанционном формате проводить как научные, так и образовательные мероприятия, а находящимся на дистанционном обучении студентам – подключаться к лекционным и практическим занятиям в режиме реального времени.

В этот день состоялось и открытие лаборатории социальных инноваций – пространства для разработки, апробации и распространения социальных инициатив сообщества практиков. Как рассказала заведующая кафедрой социальной работы Ксения Королева, основная идея научно-образовательного проекта – продвижение ценностей активного долголетия и здорового старения.

После открытия аудиторий гости побывали в библиотеке-музее Н.Н. Страхова, храме-часовне св. Евгении Римской, духовно-просветительском Центре имени митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) и аудиториях отпраздновавшего в этом году новоселье факультета журналистики.