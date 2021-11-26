На образование в Белгороде в 2022-м году потратят свыше восьми миллиардов рублей

В декабре главный финансовый документ города рассмотрят на сессии Белгородского городского Совета. Фото пресс-службы Белгородского городского Совета.

Депутаты Белгородского городского Совета рассмотрели проект бюджета на ближайшие три года. Параметры главного финансового документа представила руководитель комитета финансов и бюджетных отношений мэрии Светлана Рулева.

- В основе – исполнение социальных обязательств перед гражданами и реализация целей развития городского округа, повышение качества жизни и обеспечение социальной защищенности населения, - уточнила Светлана Рулева.

Доходы городской казны в 2022-м году составят 17,644 миллиардов рублей, расходы – 17,670. Размер дефицита – 25,83 миллионов.

В 2023 году доходы должны превысить расходы на 39,5 миллионов, в 2024 году – на 29 миллионов.

Наибольший удельный вес в 2022 году занимают расходы на образование – 8,2 миллиардов или 41,5% от общего объема расходов и социальную политику (выплаты и пособия) – почти 3,3 миллиарда или 21,4%. Расходы капитального характера («бюджет развития») составят порядка 2,5 миллиардов.

Впервые в бюджете на очередной финансовый год предусмотрены средства (177 миллионов) на финансирование масштабных мероприятий антитеррористической направленности, включая расходы на установку систем контроля и управления доступом, модернизацию систем видеонаблюдения.

Отметим, что проект бюджета прошел публичные слушания, получил одобрение экспертов и положительное заключение Контрольно-счетной палаты Белгорода.

В декабре главный финансовый документ города рассмотрят на сессии Белгородского городского Совета.