У двух белгородцев изъяли оружие, боеприпасы и больше пяти килограммов тротила

фото: с сайта МВД Медиа.

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Белгородской области пресекли незаконный оборот оружия и наркотиков. В совершении преступления подозреваются двое братьев. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, несколько лет назад местный житель нашел во время раскопок винтовку Мосина времен Великой Отечественной войны. Вместе со старшим братом он отреставрировал ее: заменил затвор и приклад, поставил кронштейн под оптический прицел. В этом году мужчина решил продать оружие, однако в его планы вмешались оперативники. Винтовку, которая оказалась пригодной к стрельбе, изъяли.

При проведении обысков в селе Ястребово Белгородского района, где проживают братья, нашли целый арсенал. Полицейские выяснили, что старший из них также занимался раскопками и собирал военные трофеи. Среди изъятого - пригодные для стрельбы боевыми патронами однозарядная винтовка ТОЗ-8, обрез, более пяти с половиной килограммов тротила и около 700 граммов бездымного пороха. В коллекцию также входили предметы, конструктивно схожие с охолощенными ручным пулеметом Калашникова и пистолетом-пулеметом Шпагина, пневматическая винтовка, более 300 патронов, корпуса от гранат, мин и бронебойных снарядов, части огнестрельного оружия и взрыватели, которые направлены на экспертизу. Помимо этого, полицейские нашли у одного из братьев более пятисот граммов марихуаны. Оперативники совместно с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемых.

В отношении фигурантов следователем ОМВД России по Белгородскому району возбужден ряд уголовных дел за незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и наркотиков. Сейчас братья находятся под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.