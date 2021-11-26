Под Белгородом в ДТП погиб велосипедист

В четверг, 25 ноября, в Яковлевском городском округе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, около 18 часов 30 минут на седьмом километре дороги «Быковка - Дмитриевка - Бутово - Курская Дуга» 60-летний водитель «ВАЗ 2114» не выбрал безопасную скорость и безопасный боковой интервал и сбил 44-летнего велосипедиста. Он двигался в попутном направлении по краю проезжей части.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что управлявший велосипедом мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.