Белгородские волейболисты вновь проиграли в Новосибирске

У «Белогорья» самым результативным стал Мохамед Аль Хачдади – 19 очков. Фото со страницы ВК «Белогорье» в VK.

Накануне в первом матче полуфинала Кубка России новосибирский «Локомотив» не позволил «Белогорью» взять реванш за поражение в чемпионате. Вновь железнодорожники расправились над нашими парнями в трех партиях - 25:20, 30:28, 30:28.

У «Белогорья» самым результативным стал Мохамед Аль Хачдади – 19 очков, 16 раз отличился Павел Тетюхин, причем во всех компонентах (11 - атака, 2 - блок, 3 - подача), шесть баллов у Георгия Заболотникова.

В другом матче полуфинальной группы «Факел» из Нового Уренгоя одержал волевую победу над «Енисеем» из Красноярска – 3:2.

Завтра, 26 ноября, в 12:00 «Белогорье» встретится с «Енисеем», а в 15:00 начнется встреча «Локомотива» и «Факела».