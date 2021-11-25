В пятницу в Белгородской области ожидается мороз, а в воскресенье – восемь градусов тепла

Неделя в Белгородской области завершится дождями. фото: Артем Гребеник.

В пятницу, 26 ноября, погода не преподнесет жителям Белгородской области серьезных сюрпризов. В регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет дуть южный, ночью – со скоростью 6-11 метров в секунду, днем – 8-13 метров в секунду. Ночью ожидается от 0 до 5 градусов мороза. Днем – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

На выходные обещают осадки. В субботу, 27 ноября, будет переменная облачность и небольшой дождь. Днем обещают 3 градуса тепла, ночью – до 3 градусов мороза.

Воскресенье, 28 ноября, выдастся пасмурным. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +8 градусов, ночью столбики термометров опустятся до отметки +4 градуса.

Новая рабочая неделя, судя по прогнозам синоптиков, встретит белгородцев сильным дождем. Днем в понедельник, 29 ноября, будет +10 градусов, а ночью - +7 градусов. Со вторника температура начнет понижаться.