Более тридцати белгородок удостоены почетного знака «Материнская Слава»

Церемония награждения состоялась в преддверии международного праздника – Дня матери. Почетного знака удостоены 31 жительница региона. «Материнскую славу» женщинам, воспитывающим трех и более детей, вручил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он также отметил, что в регионе для многодетных семей готовы создавать дополнительные возможности.

- В области сегодня проживает 16 тысяч таких семей, а для ее благополучного будущего их должно быть еще больше - 50 тысяч. И мы будем делать все возможное для этого. Впервые в следующем году выделяем миллиард из областного бюджета для обеспечения жильем многодетных семей. Разработали и новые условия для помощи молодым семьям. Так им будет возвращаться треть от стоимости квартиры с каждым вновь рожденным ребенком, - сказал Вячеслав Гладков.

Он также добавил, что в Белгородской области создают новые рабочие места и поэтапно улучшают условия в инфраструктуре социальных объектов. К примеру, в 2022 году планируется капитально отремонтировать больше двадцати школ и детских садов.