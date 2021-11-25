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Происшествия25 ноября 2021 11:15

Благодаря неравнодушным односельчанам и помощи медиков белгородец выжил после ножевых ранений

По версии следствия, знакомый едва не убил мужчину, ранив его в живот и шею
Анастасия Лемешко
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Преступление произошло 5 октября 2021 года в Губкинском городском округе. В одном из домов села Гущино компания приятелей устроила застолье. По версии следствия, между двумя участниками произошел конфликт. Во время выяснения отношений пятидесятилетний мужчина ножом два раза ударил оппонента в живот, а, когда тот ушел, догнал его и ранил в шею. Решив, что противник не подает признаков жизни, злоумышленник ушел. Спасли 49-летнего мужчину обнаружившие его жители села, которые доставили раненого в больницу, где медики оказали ему своевременную помощь.

В пресс-службе СУ СК России по Белгородской области сообщили, что фигуранту предъявлено обвинение в покушении на убийство. Уголовное дело уже направили в суд.