«Открытие» начал продажи золота в Индии

Накануне банком были заключены первые сделки по продаже золота на индийском рынке.

На индийском рынке было продано более 100 кг металла, предназначенного для местных ювелирных компаний. Золото продано со значительной премией к европейскому рынку.

Ранее, в августе этого года, банк наладил эффективное сотрудничество с индийскими партнерами, что позволило «Открытию» реализовать на индийском рынке около 40 тонн российского серебра. Условия продажи серебра и золота в Индии гораздо выгоднее по сравнению с европейскими и российскими.

География реализации российского золота и серебра по стране обширна. Объем добычи золота в Индии не высок, хотя она - второй крупнейший его потребитель в мире после Китая. Причем на индийскую ювелирную отрасль приходится около 70% всего объема потребляемого золота.