Из аварийного и ветхого жилья в новые квартиры в этом году переехали больше 500 белгородцев

По данным властей, в Белгородской области в этом году расселили 233 жилых помещения. В новые квартиры из аварийных и ветхих переехали больше 500 человек. На эти цели направили свыше полумиллиарда рублей.

Сообщается, что программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда завершили в четырех районах - Борисовском, Красненском, Краснояружком и Ракитянском. Также уже введен в эксплуатацию многоквартирный дом в Прохоровском районе. После приемки в новые квартиры переедут 43 жителя района из 18 жилых помещений.

Отмечается также, что в регионе удалось сократить срок реализации программы. Переселение завершат не в 2024-м году, а в 2022-м.