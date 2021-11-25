Еще десять человек умерли за день от коронавируса в Белгородской области

По данным на 25 ноября, в Белгородской области коронавирусом заболели еще 345 человек. Выздоровели 490. Умерли десять – среди них шесть женщин и четверо мужчин. Это две жительницы Старооскольского городского округа 1940 и 1945 годов рождения, жительница Новооскольского городского округа 1940 года рождения, жительница Губкинского городского округа 1931 года рождения, житель Красногвардейского района 1960 года рождения, житель Корочанского района 1965 года рождения, две жительницы Белгорода 1935 и 1951 годов рождения, житель областного центра 1962 года рождения и житель Шебекинского городского округа 1948 года рождения.

Госпитализированы в настоящее время 2856 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 100 пациентов.

За все время пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 71130 человек. Выздоровели 59075. Умерли 1482.