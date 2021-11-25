В Марфо-Мариинском женском монастыре Белгорода прошли пожарные учения

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

В среду, 24 ноября, белгородцы заметили спецтехнику возле Марфо-Мариинского женского монастыря. В региональном управлении МЧС сообщили, что здесь проходили учения пожарно-спасательных подразделений. Отрабатывались действия по тушению пожара в здании с массовым пребыванием людей.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

По тактическому замыслу, вспыхнувшее на кровле «пламя» охватило купол. «Огонь» стал быстро распространяться по смежным помещениям, что привело к сильному задымлению. В рамках учений служащие монастыря сообщили о возгорании в службу спасения. Незамедлительно на место условного происшествия были направлены дежурные караулы четырех пожарно-спасательных частей города и службы жизнеобеспечения. Служащие монастыря в это время приступили к эвакуации прихожан.

Уже через несколько минут первые расчеты были на месте. Огнеборцы провели разведку и приступили к локализации условного возгорания. Для координации действий развернули штаб пожаротушения.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

В учениях задействовали автоцистерны, автолестницы и коленчатый автоподъемник – всего десять единиц техники и сорок человек личного состава. Спустя полчаса условный пожар удалось локализовать на площади около шестидесяти квадратных метров и не допустить его дальнейшего распространения. В итоге все службы оперативно сработали, успешно справившись с поставленными задачами.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- В процессе учений администрация и сотрудники объекта закрепили действия по своевременному обнаружению пожара, сообщению о происшествии в пожарную охрану, а также навыки по применению первичных средств пожаротушения и проведению эвакуации людей из здания, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Белгородской области.