«Похищенный» в Белгороде таксист, как выяснилось, отправился в СИЗО

В среду, 24 ноября, в соцмедиа появилась информация о том, что на улице Победы в Белгороде «похитили» водителя такси. В публикации сказано, что посреди дня его какие-то люди вытащили из машины, посадили в свой автомобиль и увезли. Впрочем, на видеозаписи видно, что на мужчину надевают наручники. В УМВД региона пролили свет на эту историю.

Как выяснилось, очевидцы запечатлели задержание оперативниками находившегося в федеральном розыске гражданина. По данным полиции, он скрывался от суда. Мужчина разыскивался за совершение кражи. Сейчас он помещен в СИЗО. Ему грозит до шести лет лишения свободы.